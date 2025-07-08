العامة للاتصالات تنعى شهداء الواجب في حريق سنترال رمسيس

نعى محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب في حادث حريق مبنى سنترال رمسيس، الذين كانوا يؤدون مهام عملهم بكفاءة وإخلاص، مؤكدا أن "النقابة تقف بجانب أسرهم لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم".

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن النقابة تتابع عن كثب تطورات حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، الإثنين، وأسفر عن وفاة 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات أثناء تأديتهم لعملهم، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات بين العاملين وصلت إلى 25 إصابة بحسب بيانات وزارة الصحة والسكان.

وأشار الحنفي إلى أنه كان متواجدا في موقع الحادث حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطوراته لحظة بلحظة، والاطمئنان على حالة العمال المصابين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الفوري.

وأكد أن النقابة على تواصل دائم مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات والجهات المعنية لمتابعة ملابسات الحادث وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ومحاسبة المسؤولين حال وجود تقصير.

وشدد في ختام تصريحاته على أن أرواح العاملين وسلامتهم تظل على رأس أولويات النقابة، مشيرا إلى أن الحادث يمثل مصابا كبير لأسرة قطاع الاتصالات بأكملها.