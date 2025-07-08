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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة

وزير الرياضة بمجلس النواب
وزير الرياضة بمجلس النواب

تتويجا لجهود وزارة الشباب والرياضة فى شأن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن ضبط وحوكمة المنظومة الرياضية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 .

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه غير المحدود للمنظومة الرياضية المصرية وخاصة من تكليفات فخامته التى صدرت بشأن ضبط الحركة الرياضية وكان من أهم جهود الوزارة لتنفيذ تلك التكليفات صدور قانون الهيئات الشبابية عام 2020 وما كان له من آثار إيجابية على كاف الهيئات الشبابية ومنها مراكز الشباب وتطويرها بهذا الشكل غير المسبوق واليوم يسدل الستار على الخلم الذى طالما جاهدت الوزارة من أجله على مدار 7 سنوات ماضية وهو التعديلات التى أجريت على قانون الرياضة 2025.

كما حرص وزير الشباب والرياضة، على توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس الدكتور مصطفي مدبولي على متابعته ودعمه المتواصل لكافة مقدرات المنظومة الرياضية وكذلك لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

وخلال كلمته بمجلس النواب،  وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي وكذلك أعضاء المجلس الموقر وخاصة لجنتي الشباب والرياضة  ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وأشار وزير الشباب والرياضة أن ثمة تواصل مستمر خلال الفترة الماضية مع اللجنة الأولمبية الدولية تنسيقا واتساقا مع النائبة آية مدني عضو اللجنة الاولمبية الدولية فى شأن التوافق مع الميثاق الأولمبي في كافة خطوات ومسارات التعديلات القانونية التى تم إقرارها .

كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر للمنظومة الإعلامية المصرية وخاصة الرياضية  منها والتى كانت شريكا للنجاح والعمل من خلال ما قدمه من رسائل كان لها الدور الهام فى الحفاظ على استقرار الرياضة وكافة مؤسساتها.

وفى نهاية كلمتها اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص كافة الأفراد والمؤسسات الرياضية والمعنية على تغليب المصلحة العامة للدولة المصرية على حساب أية مصالح خاصه ضيقه وهو الأمر الذى مثل حجر الزاوية فى هذا النجاح الذى يمثل عملا اكتملت فيه اركان المصداقية والشفافية والحرص على إعلاء مصلحة الوطن وهو ما افتقدناه كثيرا فيما سبق.

وزارة الشباب والرياضة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظومة الرياضية النواب المصري أشرف صبحي تعديلات قانون الرياضة

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