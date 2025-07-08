من داخل غرفة العمليات.. نائب محافظ الوادي الجديد تطمئن على عودة خدمات الخطوط الساخنة لمرافق الطوارئ

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، عودة خدمات الخطوط الساخنة والطوارئ لمرافق الإسعاف والنجدة والحماية المدنية من داخل غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ وذلك للاطمئنان على كفاءة الخدمة وإتاحتها بصورة منتظمة لتلقي بلاغات المواطنين وحالات الطوارئ.

حيث أجرت اتصالات بالخطوط الساخنة للمرافق الثلاثة، مؤكدةً انتظام الخدمة، كما تابعت سير العمل داخل الغرفة وما تم تلقيه من بلاغات وشكاوى خلال الساعات الماضية و معدلات التعامل الفوري معها وحلها، موجهةً بالمتابعة على مدار الساعة وسرعة التجاوب مع البلاغات الواردة.