شهداء ومصابون.. قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بسقوط 4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ، وذلك خلال خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسية الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأشار وزير الخارجية إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

ومن جانبها، شددت مسؤولة السياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، على ضرورة استئناف دخول المساعدات لغزة لتخفيف المعاناة الإنسانية

