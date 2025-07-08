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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يعالج البشرة.. لن تتوقع فوائد تناول الثوم الصحية

الثوم
الثوم

يعد الثوم من المواد الغذائية المفيدة لصحة الإنسان ويساعد على الوقاية من مشكلات صحية عديدة كما يعالج بعض المشاكل التجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم فوائد الثوم في تقوية المناعة والحماية من الأمراض.

يعزز المناعة


من كان ليتخيل أن تعزيز المناعة قد يكون ببساطة تناول المزيد من الثوم؟ وفقًا لدراسة شملت 41,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و69 عامًا، فإن اللواتي يتناولن الثوم والفواكه والخضراوات بانتظام انخفض لديهن  خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 35% .

يعمل كمضاد للالتهابات
أظهرت الأبحاث أن زيت الثوم يعمل كمضاد للالتهابات و إذا كنت تعاني من آلام والتهاب في المفاصل أو العضلات، فافركها بزيت الثوم. حتى أن مؤسسة التهاب المفاصل توصي به للمساعدة في منع تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل .

يحسن صحة القلب


وتشير الأبحاث إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم .

يعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحوّل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين وهذا يُوسّع الأوعية الدموية، مما يُسهّل تنظيم ضغط الدم.

قبل أن تتوقف عن تناول دواء ضغط الدم، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا لك.

ينظف البشرة


خصائص الثوم المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة تُنقّي بشرتكِ عن طريق قتل البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب وأظهرت إحدى الدراسات أن  تدليك الثوم النيء  على البثور يُساعد على إزالتها.

انتبه، مع ذلك، قد يُسبب الثوم حرقة في بشرتك واستشر طبيب الجلدية أولًا قبل تجربة هذه التقنية، خاصةً إذا كنت تستخدم أي منتجات أخرى للعناية بالبشرة.

يحمي طعام من البكتيريا 


نفس الخصائص المضادة للبكتيريا في الثوم الطازج قادرة على القضاء على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية ومع ذلك لا تستخدم الثوم كبديل لتعقيم الطعام ومعالجته بشكل صحيح.

يعالج قدم الرياضي


الثوم يُحارب الفطريات و إذا كنت تُعاني من قدم الرياضي، انقع قدميك في ماء الثوم أو افركهما بالثوم النيء للقضاء على الفطريات المُسببة للحكة.

الثوم فوائد الثوم الأليسين سرطان القولون زيت الثوم

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