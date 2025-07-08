هل يغني التحصين بالقرآن عن الخوف من العين؟

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن الحسد والعين من الأمور الثابتة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرة إلى أن البعض يُبالغ في نسب كل ما يحدث له إلى الحسد، حتى وإن كان أمرًا بسيطًا.

وقالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك أشخاصًا يوصفون بأن "نجمهم خفيف"، ولكن السبب الحقيقي في تعرضهم المتكرر للحسد هو غياب التحصين والذكر اليومي.

وأوضحت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن عدم التزام الشخص بقراءة أذكار الصباح والمساء يجعله أكثر عرضة لتأثير العين، مشيرة إلى أن التحصين الحقيقي يكمن في التوكل على الله والاعتصام بآيات الذكر الحكيم.

وتابعت الدكتورة نيفين مختار أن من يُردد دائمًا: "فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين" يعيش في حفظ الله، بينما من يغفل عن ذلك يسهل أن تصيبه العين الحاسدة، خاصة إذا كانت نظرات الآخرين قوية ومباشرة.

ودعت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إلى الالتزام بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات صباحًا ومساءً، مشيرة إلى أنها من الأذكار النبوية الثابتة للتحصين من الحسد.