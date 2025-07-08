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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأردن يحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة - مصر 2025

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

حصل منتخب الأردن لكرة السلة للسيدات، على الميدالية البرونزية،  بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعد الفوز على منتخب الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: 

12/16

32/32

50/46

71/67

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين مصر وتونس بعد قليل.

كان منتخب مصر تأهل للدور النهائي بعد الفوز على الجزائر في نصف النهائي بنتيجة 77/58، بينما تأهل تونس للدور ذاته بعد الفوز على منتخب الأردن، بنتيجة 79/76 في نصف النهائي الآخر.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.

منتخب الأردن كرة السلة للسيدات كرة السلة البطولة العربية لكرة السلة للسيدات ستاد القاهرة الدولي منتخب الجزائر مصر وتونس

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