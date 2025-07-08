فقرة فنية خاصة في مران الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشهدت الفقرة تنفيذ بعض الجمل الفنية بالكرة، وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لخوض تدريبات فنية، وركز خلالها على التحرك بدون كرة.

جاءت الفقرة عقب محاضرة سريعة ألقاها المدير الفني على اللاعبين، في وسط الملعب، لشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.