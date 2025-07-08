من يوم 10 يوليو لهذا السبب | إعلان عاجل في السكة الحديد بشأن هذه القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان ) وبيانها كالآتى:



أولاً : إعتباراً من يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025 :

- تعديل تركيب قطار 2006 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى.



ثانياً: إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 / 7 / 2025 :

- تعديل تركيب قطار 2007 أسوان / الإسكندرية ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار2015 أسوان / القاهرة ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالى٠

- تعديل تركيب قطار 901 القاهرة / الإسكندرية ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 914 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 925 القاهرة / طنطا ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى .

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .