ترامب: سنرسل الأسلحة لأوكرانيا لقد تعرضوا لضربة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تناول العشاء مع نتنياهو بإنه سيرسل الأسلحة الأمريكية التي تحتاجها أوكرانيا لقد تعرضوا لضربة كبيرة،وعليهم الحصول على الأسلحة الدفاعية لتوفير الحماية اللازمة لهم حسب فوكس نيوز الأمريكية.

وكانت تعرضت أوكرانيا لضربة عسكرية روسية كبيرة غير مسبوقة منذ إندلاع الحرب الروسية بأكثر من 500 مسيرة،و60 صاروخ باليستي،وصل لمختلف الأنحاء الأوكرانية.

وطلب زيلينسكي في اتصال هاتفي سابق بالرئيس ترامب الحصول على منظومة صواريخ باتريوت لمواجهة الهجمات الروسية،وحول محاولات أوكرانيا في الحصول على منظومات الباتريوت.

قال السفير الإسرائيلي ألكسندر برودسكي بوقت سابق لصحيفة أوكرانية بإن إسرائيل ملتزمة بدعم أوكرانيا،وإنها أرسلت منظومة الباتريوت الأمريكية التي تعود لعام 1990 إلى كييف لمواجهة الحرب الروسية.

في إتجاه آخر قالت المتحدثة باسم الخارجية الأوكرانية ماريا زاخاروفا بإن تصريحات السفير الإسرائيلي حول تسليح أوكرانيا مدهشة للغاية.