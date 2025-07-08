شعبة البرمجيات: وقف التعامل في البورصة سلبي لكنه أفضل قرار

أكد المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات ومحلل أسواق المال، أن البورصة أوقفت التعامل اليوم بسبب ما حريق سنترال رمسيس، مضيفا أن البورصة عبار عن سيرفر موجود والجميع يتعامل عليه وينفذ بيع وشراء.



وأضاف المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات ومحلل أسواق المال، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن صالة التداول في البورصة لم يرون التدواول، متابعا أن البورصة من أجل الأمان أوقفت التعامل.

وتابع المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات ومحلل أسواق المال، أن وقف التعامل في البورصة قرار سلبي لكنه أفضل قرار تم اتخادة في مثل هذه الظروف الصعبة.

وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات ومحلل أسواق المال، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على تقوية الاقتصاد المصري، متابعا أن قطاع صناعة البرمجيات فى مصر يمكن أن يحقق نهضة كبيرة.

