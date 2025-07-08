معتز وائل وعمر وائل يحصدان برونزية تتابع الرجال ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

حصل الثنائي معتز وائل وعمر وائل لاعبا المنتخب المصري للخماسي الحديث، على الميدالية البرونزية لمنافسات تتابع الرجال ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

وجاء تتويج معتز وعمر بالميدالية البرونزية برصيد 1445 نقطة، بينما احتل الزوجي الفرنسي المركز الأول برصيد 1488 نقطة، وجاء الزوجي التشيكي في المركز الثاني برصيد 1486 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من:، روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وسلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، ورافائيل أكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والكابتن هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث، وحبيبة السلاموني مسؤول الرعاية الرياضية بالبنك الأهلي المصري.

يذكر أن فريدة خليل وملك إسماعيل توجا بذهبية تتابع السيدات، اليوم، بعدما احتلا المركز الأول برصيد 1314 نقطة.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة هم، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الصين، التشيك، الدومنيكان، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، بولندا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، البرتغال، كرواتيا، بالإضافة إلى دولتين من اللاعبين المحايدين، ومصر الدولة المضيفة.