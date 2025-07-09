نداء شرارة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة متابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت "نداء" بإطلالة لافتة جذابة بعدسة المصور بسام رمضان، وارتدت خلال جلسة التصوير فستان باللون الأبيض وحازت على إعجاب مُتابعيها، وعلقت علي الصورة قائلة: "أجمل الوجوه ليس أحلاها خلقةً بل أكثرها تواضعًا وابتسامة".



أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نداء في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الداكن الذي يبرز أنوثتها ، ببصمة الميك اب ارتيست مي المقدم .

نداء شرارة تنتهي من تسجيل تتر مسلسل “روج أسود”

وفى شهر يناير الماضي، انتهت المطربة الأردنية نداء شرارة من تسجيل تتر مسلسل “روج أسود”، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم و فرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم و أحمد جمال سعيد وكريم العمري و عابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.