صاحب شخصية «شقشق» في أرابسيك.. عمرو محمد علي يطل من منزله ويكشف معاناته مع المرض

التقى موقع “صدى البلد” الفنان عمرو محمد علي في منزله، في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وفي أول رد له على شائعة وفاته، قال عمرو محمد علي: “أنا بخير الحمد لله، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف متأثرًا: “نفسي أشوف بنتي، أنا مش عارف أشوفها… هي مع مامتها، معرفش هي اتجوزت ولا لأ، وعايز أطّمن عليها… معرفش إيه سبب عدم زيارتها لي”.

وتابع: “أتمنى الشفاء العاجل… ادعولي”.

يُذكر أن الفنان عمرو محمد علي مصاب بمرض التصلب المتعدد منذ عام 2006، وهو مرض يؤثر بشكل كبير على الحركة والنطق في بعض الأحيان.

ويعيش الفنان مع أسرته في منطقتي فيصل وأكتوبر، برفقة والده وأشقائه، إلا أنه يلزم الفراش باستمرار، ويستخدم الكرسي المتحرك من أجل التنقل، وذلك منذ ابتعاده عن الساحة الفنية، بعد آخر أعماله وهو مسلسل "حدائق الشيطان" عام 2006.

لكن يظل أبرز أعماله هو مشاركته المميزة في مسلسل "أرابيسك" في تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب النجم الراحل صلاح السعدني.