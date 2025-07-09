الحزم السعودي يطلب ضم أحمد عبد القادر .. والأهلي يرد

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الحزم السعودي أبدى رغبته في شراء عقد اللاعب أحمد عبد القادر من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي السعودي أرسل عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90، المُذاع على قناة النهار الفضائية:

“الأهلي لديه موافقة مبدئية على رغبة أحمد عبد القادر في الرحيل، وستُجرى محاولات لإعارته مجددًا، لكن اللاعب يرفض فكرة الخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى، ويتمسك بالرحيل النهائي”.

وأضاف: "الأهلي سيحاول إعارته فقط، ولكن اللاعب يرفض حتى الآن، وإذا استقر الأهلي على بيعه، فسيحرص على تأمين حق عودته مجددًا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء مسيرته في الدوري السعودي."

وتابع: “مسئولو الأهلي لا يرغبون في انتقال عبد القادر مستقبلًا إلى الزمالك أو بيراميدز”.