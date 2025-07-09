إعلامي : بتروجت يرفض بيع توفيق محمد للنادي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي بتروجت أبلغ النادي الأهلي برفض فكرة بيع توفيق محمد، الظهير الأيسر للفريق البترولي.

وقال خلال برنامجه بلس 90، المُذاع على قناة النهار الفضائية:

“مسؤولو بتروجت أكدوا أنهم لن يوافقوا على بيع أي لاعب خلال المرحلة الحالية، في ظل مفاوضات الزمالك أيضًا لضم حامد حمدان”.

وأضاف: “بتروجت رفض بشكل رسمي انتقال توفيق محمد أو حامد حمدان إلى القطبين”.

وتابع: “الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة في ملف انتقال محمد شكري إلى الأهلي، مقابل انتقال بعض اللاعبين على سبيل الإعارة، ولا يزال سيراميكا يأمل في ضم رضا سليم وأحمد عبد القادر، إلى جانب كريم نيدفيد”.