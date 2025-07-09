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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية على النحاس بنسبة 50%

وكاله
وكاله
وكالة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على النحاس بنسبة 50%، إلى جانب بعض القطاعات مثل الأدوية التي يمكن أن تصل التعرفة عليها إلى 200%، إلى جانب أشباه الموصلات، وذلك خلال تصريحات في ليلة الثلاثاء الثامن من يوليو ٠

وذكر الرئيس الأميركي أنه لا تغيير للموعد النهائي الذي أجله لتطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة عن الأول من أغسطس المقبل، بينما يتوقع وزير الخزانة الأميركي أن تصل حصيلة البلاد من تطبيق التعرفات الجمركية إلى 300 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

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