القائمة الكاملة لجوائز أيام عمان لصناع الأفلام

أعلنت «أيام عمّان لصنّاع الأفلام»، الذراع المهني والصناعي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي - أول فيلم، عن جوائزها والتي أقامت على مدار ستة أيام مجموعة متنوعة من الأنشطة، شملت ورش عمل متخصصة وجلسات نقاش ومنصات لتسويق المشاريع. في السوق، التقى صانعو الأفلام بشكل فردي مع متخصصين وممولين ومنتجين، حيث قدموا مشاريعهم لفرصة الحصول على جوائز نقدية وعينية. كما نظمت «أيام عمّان لصنّاع الأفلام» جلسات حول مسلسلات الويب من خلال قسم «The Spark Series».

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث تسلط الضوء على مسلسلات الويب كأداة سرد قوية قادرة على الوصول والتأثير.

هذا العام، تم اختيار 18 مشروعاً من العالم العربي للتنافس على الجوائز المختلفة. اختارت لجنة تحكيم مرموقة ضمت كلاً من: درة بوشوشة (منتجة تونسية) وجوزيف بيتامبا (مخرج أفلام بوروندي) وإدواردو غيوت (صحفي ومبرمج أفلام إسباني) وليندا مطاوع (منتجة أردنية)، المشاريع الفائزة التي مُنحت مجموعة من الجوائز النقدية والعينية، والتي أُتيحت بفضل دعم شركاء المهرجان.

في حفل توزيع الجوائز، علقت مديرة المهرجان ندى دوماني قائلة: «صُممت منصات تقديم المشاريع وفعاليات الصناعة في المهرجان لدعم صانعي الأفلام. جوائزنا توفر دعما محلياً أساسياً، مما يساعد القصص على عكس أصوات مجتمعية أصيلة. من الضروري ان يكونوا صانعو الأفلام العرب متجذرين في منطقتهم ليصلوا لاحقاً إلى العالم". وأضاف بسام الأسعد، مدير أيام عمّان لصنّاع الأفلام، قائلاً: «يسلط اختيار هذا العام الضوء على قصص حميمية، مدفوعة بالشخصيات، عن الهوية والذاكرة والبقاء. يستكشف العديد منها مرحلة بلوغ ثانية، تشكلها الخسارة والنزوح. يستخدم صانعو الأفلام الواقعية السحرية والتفاصيل العاطفية الدقيقة للكشف عن عوالم داخلية، متحدين بذلك وجهات النظر المبسّطة، ومؤكدين على تعقيد التجارب العربية».

وعلقت لجنة التحكيم: «استمتعنا حقاً بقراءة ومشاهدة والاستماع إلى مجموعة متنوعة من المخرجين المخرجات الذين يقدمون مشاريعهم الأردنية والإقليمية. كانت هناك العديد من المشارع القوية، واضطررنا لاتخاذ قرارات صعبة. مع ذلك، نرغب بشدة في تشجيع جميع المخرجين على مواصلة مشاريعهم وتقديمها، لما شهدناه خلال هذين اليومين من إمكانيات هائلة».

وجاءت النتائج كما يلي:

جوائز التطوير:

حقل البرتقال (الأردن، كندا) – إخراج: مراد أبوعيشة، إنتاج: رولا الناصر، فيرونيكا مولنار وروجير فرابي

فاز بجائزة نقدية قيمتها 7000 دولار لمشروع أردني قيد التطوير – أول فيلم، مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

أسياد الجمال والسحر (مصر) – إخراج: جاد شاهين، إنتاج: باهو بخش وصفي الدين محمود

فاز بجائزة نقدية قيمتها 7000 دولار لمشروع عربي قيد التطوير – أول فيلم، مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

بينغ بونغ (فلسطين) – إخراج: صالح سعدي، إنتاج: مي جبارين

فاز بجائزة نقدية قيمتها 2500 دولار وجائزة الاستشارة العينية لمشروع قيد التطوير بقيمة 2500 دولار مقدمة من Masna3

مذكرات القدس (الأردن، المملكة المتحدة) – إخراج: كندة الكردي، إنتاج: كندة الكردي وبريان هيل

فاز بجائزة فاز بجائزة خدمات إنتاجية لفيلم أردني قيد التطوير قيمتها 25000 دولار مقدمة من شركة سليت.

ستة لواحد (الأردن) – إخراج: تامر النبر، إنتاج: غسان سلطي

جائزة نقدية بقيمة 5000 دولار لمشروع أردني في مرحلة التطوير – أول فيلم مقدمة من GNSF

من المؤقت إلى شبه الدائم (الأردن، فلسطين) – إخراج وإنتاج: بيان أبو طعيمة

فاز بجائزة دعم تطويري عيني لمشروع فيلم أول أردني قيد التطوير بقيمة 3800 دولار تقدمة INQ

جوائز مرحلة ما بعد الإنتاج:

أسفلت (الأردن) – إخراج: حمزة حميدة، إنتاج: محمود المساد

فاز بجائزة نقدية قيمتها 7000 دولار لمشروع أردني في مرحلة ما بعد الإنتاج– أول فيلم، مقدمة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

لا نموت مرّتين (الجزائر، تونس، فرنسا، المانيا) – إخراج: هاجر الوسيلاتي، إنتاج: رؤوف الوسيلاتي، توماس كاسكيه وضياء جربي

فاز بجائزة نقدية قيمتها 6000 دولار لمشروع عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج– أول فيلم، مقدمة من IEFTA.

تستوستيرون (المغرب) – إخراج وإنتاج: علي بنشقرون ومحمد بكريم

فاز بجائزة تصحيح الألوان وجائزة DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10000 دولار تقدمة Rum Pictures

كل ما تستطيع الرياح أن تحمله (مصر، قطر) – إخراج: ماجد نادر، إنتاج: ماجد نادر وتامر السعيد

فاز بجائزة عينية لتصميم الصوت والمزج لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 15000 دولار مقدمة من Unison Studios

أسفلت (الأردن) – إخراج: حمزة حميدة، إنتاج: محمود المساد

فاز بجائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 7000 دولار مقدمة من Creative Media Solutions (CMS)

أمل (الأردن، سوريا) – إخراج: خالد سويدان، إنتاج: لجين حمدان

فاز بجائزة عينية عبارة عن جلسات استشارية مخصصة وعضويتين مجانيتين لمدة عام واحد لمشروع وثائقي في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج تقدمة جمعية الأفلام الوثائقية الأوروبية (DAE)

جوائز السوق:

أسياد الجمال والسحر (مصر) – إخراج: جاد شاهين، إنتاج: باهو بخش وصفي الدين محمود

فاز بجائزة نقدية قدرها 5000 دولار من صندوق البحر الأحمر عن مشروع فيلم أول قيد التطوير

لا نموت مرّتين (الجزائر، تونس، فرنسا، المانيا) – إخراج: هاجر الوسيلاتي، إنتاج: رؤوف الوسيلاتي، توماس كاسكيه وضياء جربي

فاز بجائزة صندوق البحر الأحمر النقدية بقيمة 5000 دولار أمريكي لمشروع فيلم أول في مرحلة ما بعد الإنتاج زي طير في السما (مصر، لبنان، اسبانيا) – إخراج: أمل رمسيس، إنتاج: أمل رمسيس وجانا وهبه

فاز بجائزة ART النقدية بقيمة 10000 دولار أمريكي لمشروع سردي قيد التطوير

اليكانتي (الجزائر، فرنسا، اسبانيا) – إخراج: لينا سويلم، إنتاج: عمر القاضي

فاز بجائزة عينية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشروع للمشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي 2025

من المؤقت إلى شبه الدائم (الأردن، فلسطين) – إخراج وإنتاج: بيان أبو طعيمة

فاز بجائزة ألكسندرا فييتس الاستشارة العينية لمشروع قيد التطوير

من المؤقت إلى شبه الدائم (الأردن، فلسطين) – إخراج وإنتاج: بيان أبو طعيمة

فاز بجائزة من المعهد الفرنسي لمشروع أردني قيد التطوير، للسفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر Noisy-le-Sec 2025