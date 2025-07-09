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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في جنيف.. رئيس الجهاز المصري يعرض إنجازات استراتيجية الملكية الفكرية

رئيس الجهاز المصري
رئيس الجهاز المصري

ألقى الدكتور هشام عزمي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 66 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية(وايبو)  والتي عقدت بالأمس بمقر المنظمة في جنيف . 

وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف والدكتورة منى يحي نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والسيد محمد عادل عضو البعثة المصرية في جنيف. 
 

رئيس الجهاز المصري يعرض إنجازات استراتيجية الملكية الفكرية


حيث تضمنت كلمة رئيس الجهاز المصري الإشارة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين الوايبو والجهاز المصري للملكية الفكرية ومشروعات التعاون بينهما في الفترة الاخيرة وخاصة بعد إنشاءالجهازالمصري للملكيةالفكرية. كما أوضحت الكلمة الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ويأتي في مقدمتها نقل العاملين في المكاتب المختلفة للملكية الفكرية إلى الجهاز الجديد.  كما تمت الإشارة إلى تواصل الجهاز مع العديد من الجمعيات والمؤسسات والافراد أصحاب المصلحة، لتبادل الرؤى  إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية داخل مصر وخارجها. 

رئيس الجهاز المصري يعرض إنجازات استراتيجية الملكية الفكرية


كما تجدر الإشارة إلى أن الدكتور هشام عزمي قد شارك في الجلسة الحوارية عن "سياسات الملكية الفكرية" والتي عقدت على مستوى الوزراء، وذلك   على هامش اجتماع الجمعية العامة، والتي شارك فيها الوزراء المعنيون بملف الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.

رئيس الجهاز المصري يعرض إنجازات استراتيجية الملكية الفكرية
الدكتور هشام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو السفير علاء حجازي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عضو البعثة المصرية في جنيف

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