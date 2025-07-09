سلاح مستشار سابق ينهي حياة طليقته بأكتوبر.. المتهم يعترف: مش بشوف ولادي وراحت اتجوزت عرفي

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في قتل مستشار سابق لطليقته رميا بالرصاص على الممشى السياحي في منطقة سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر.

مفاجآت صادمة

وكشفت التحقيقات الأولية عن مفاجآت صادمة في الجريمة حيث رصدت كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة وأقوال شهود العيان سير سيدة رفقة زوجها ثم توقف شخص أمامها وإطلاق أعيرة نارية صوبها فأرداها قتيلة في حالة بعدما اخترقت رصاصتين رأسها لتسقط غارقة وسط دماءها.

تحفظ رجال الأمن على كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة بعدما أمرت النيابة بتفريغها وتحريز محتواها كما انتقل رجال النيابة العامة إلى المستشفى لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليها وبيان ما بها من إصابات كما قررت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وندب الطب الشرعي لتشريحه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة ونوع وعيار السلاح المستخدم.

أسفرت التحقيقات وتحريات رجال البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة عن أن طليق المجني عليها مستشار سابق وراء ارتكاب الجريمة حيث فوجئ الأهالي بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك فطارد الأهالي مطلق النيران وتمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

مش بشوف ولادي

تبين من الفحص التحري فور وصول رجال مباحث أكتوبر أن المتهم طليق المجني عليها وأنه توجد بينهما خلافات دائمة أدت لانفصالهما واستمرت عقب الطلاق وأنها ترفض السماح له برؤية أبناءه حتى علم بزواجها عرفيا فتتبع خط سيرها وترصد لها حتى شاهدها تسير معه في الممشى السياحي بمنطقة سيتي بارك وأطلق عليها الرصاص لتسقط قتيلة في الحال.

وتولى فريق بحث فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف للوقوف على كيفية ارتكاب المتهم الواقعة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان، حيث ذكروا أن المتهم أطلق النار على المجني عليها، وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

واستمع رجال المباحث لأقوال زوج المجني عليها، وذكر أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، بأحد الشوارع، أطلق طليقها المتهم عيارا ناريا، ما أسفر عن مقتلها.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، دفعته لارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بجريمة قتل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل سيدة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أطلق النار على طليقته، أثناء سيرها بصحبة زوجها، ما أدى إلى مقتلها، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.