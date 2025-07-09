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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حسن الخطيب : مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الشؤون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية بالسوق المصري.

وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات  في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة وشفافة، تدعم التوسع الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات العالمية لتعميق الشراكات المحلية، لا سيما في سلاسل الإمداد والتوريد والتصنيع الزراعي، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.

ولفت الوزير الى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، وتمثل بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، فضلًا عن امتلاكها لسوق محلي كبير يعكس تنوعًا في احتياجات المستهلكين، مضيفاً أن مصر تُعد من الوجهات الجاذبة للاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة بأجور تنافسية.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت خلال العقد الماضي في مشروعات كبرى للبنية التحتية، شملت الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات، ما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا،  مؤكدًا أن مصر ترحب بكافة الشركات الراغبة في الاستثمار، وتوفر الدعم اللازم لضمان نجاح وتوسع أعمالها في السوق المحلي.

ومن جانبه، أكد السيد ستيفين كيهيو نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الشؤون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية أن مصر تُعد من أهم الأسواق لشركة بيبسيكو العالمية، وتمثل محورًا استراتيجيًا لنمو أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن شركة بيبسيكو حريصة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري وتنمية شراكاتها في مجالات الزراعة والصناعة والتوزيع.

وأوضح كيهيو  أن الشركة أجرت مراجعة شاملة لشبكة عملياتها في مصر، ، وتعمل على إعادة صياغة مقترحاتها للمستهلكين بما يتماشى مع التغيرات في تفضيلات السوق، إلى جانب مواصلة الاستثمار في سلاسل التوريد المحلية وتعزيز الشراكة مع المزارعين المصريين.

وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب لصناعات الغذائية والمشروبات الصناعات الغذائية والمشروبات ولفت الوزير الى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي

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