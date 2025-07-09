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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية

مركز الازهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية والإنسانية وأمان وأمانة
مركز الازهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية والإنسانية وأمان وأمانة
إيمان طلعت

قال مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية، التي تحقق مقصد الشرع الحنيف من توفير أسباب السلامة والأمان، ودفع الضرر بوقوع حوادث تؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال والإضرار بالآخرين؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]   

واستهشد مركز الأزهر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خَطَبَنا نبي الله ﷺ إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.. ». [أخرجه أحمد ].

وأشار الى أنه لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؛ تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف بحفظ الأنفس والأموال، وحفظًا للنظام العام، وتحقيقًا لشروط السلامة والأمان.

فى سياق اخر.. استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، المستشار حسين مصطفى مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، حيث قدَّم فضيلته التهنئة بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر ، خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، مشيرا إلى أن العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تقوم عليه الدول، وأن الأزهر الشريف يدعم دائمًا كل الجهود التي تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وحماية مصالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار حسين مدكور عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على تهنئته وحفاوة استقباله، مؤكدًا حرص هيئة قضايا الدولة على أداء دورها بكل أمانة ونزاهة، وبما يسهم في دعم مسيرة الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة القانون. 

الالتزام بقوانين وقواعد المرور الأزهر قواعد المرور

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