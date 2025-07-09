السقا يحتفل بعرض أحمد وأحمد في الإمارات مع زيزو

سافر أحمد السقا إلى الإمارات للاحتفال بعرض فيلم "أحمد وأحمد" الذى يعرض فى السينمات حالياً، وجمعت الصدفة السقا بأحد الفنادق الذى يتواجد فيها أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، وشاركه الأخير تقطيع تورتة احتفاله بنجاح الفيلم فى مصر والدول العربية من يحث الإيرادات وإقبال الجمهور وإشادات النقاد.

وحصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونين و193 ألفا و829 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه العمل خلال أول أسبوع له بالسينمات المختلفة 20 مليونا و948 ألفا و246 جنيها.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.