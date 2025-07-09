عاجل.. بيان ثاني عن الديوان الملكي السعودي حول وفاة والدة الأمير عبدالله بن سعود

قال بيان ثاني صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية أنه تم الإعلان فيه عن وفاة والدة الأمير عبد الله بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

جاء البيان بعد دقائق قليلة من بيان سابق أعلن وفاة الأميرة بزه بنت سعود آل سعود.

أشار البيان إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة والدة الأمير عبد الله بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود، ستكون اليوم بعد صلاة المغرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وجاء نص بيان من الديوان الملكي وفق ما يلي :"انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".