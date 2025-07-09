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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. أمر عاجل يخص الديوان الملكي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بتعيين الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وفي وقت سابق؛ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسًا لمجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد جاء ذلك تأكيدًا للدور الإستراتيجي الذي تؤديه "كاوست" في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، لا سيما في المجالات الحيوية لمستقبل المملكة، مثل: الطاقة، والاستدامة، والتقدم التقني.

وتستعد "كاوست" برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا للتميّز العلمي والابتكار التحويلي.

ويتمتع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرة واسعة في قطاع الطاقة والاستدامة، حيث أدّى دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ السياسات التي تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وبحسب المصدر ذاته ، فمن المقرر ان يشكل هذا التعيين خطوة مهمة لدفع إستراتيجية "أثر متسارع" التي تتبناها "كاوست"؛ بهدف تسريع وتيرة البحث العلمي، وربط مخرجاته بالتطبيقات الصناعية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يعكس هذا التعيين إبراز الجهود البحثية التي تقوم بها المملكة لمعالجة التحديات البيئية والمناخية، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري من خلال الأبحاث التي تعمل عليها الجامعة.

وصرّح رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور إدوارد بيرن، إثر صدور هذا الأمر الملكي قائلًا: "نتشرف برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمجلس أمناء "كاوست"، حيث يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وأن رؤيته وخبرته العميقة في مجالات الطاقة والاستدامة ستسهم في تسريع تأثير "كاوست" وتعزيز دورها في ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والتقنية، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وتوسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية، ودعم الجيل القادم من العلماء والمبتكرين".

السعودية الديوان الملكي السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز امر ملكي قطاع الطاقة

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