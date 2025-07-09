مدير مجمع الشفاء بغزة: القطاع الصحي يواجه كارثة حقيقية والوقود المتاح لا يكفي ليومين

أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن الوضع الصحي في القطاع بلغ مرحلة «كارثية بكل معنى الكلمة»، في ظل النقص الحاد في الوقود الذي يهدد بتوقف تام لكافة الخدمات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وخلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، كشف أبو سلمية أن المجمع تلقى إخطارًا بوصول 2500 لتر فقط من الوقود، مؤكدًا أن هذه الكمية لا تكفي سوى لتشغيل المولدات لمدة يوم ونصف، مشددًا على أن الأزمة لا تزال قائمة، وأن نقص الوقود يستمر منذ أشهر طويلة دون حلول جذرية.

وقال أبو سلمية: «اليوم كنا أمام ساعات حاسمة اضطررنا خلالها لإيقاف قسم غسيل الكلى وكافة الأقسام الداخلية، مع الإبقاء فقط على قسم العناية المركزة والعمليات»، موضحًا أن الكمية المحدودة من الوقود ليست سوى حل مؤقت لا يصمد أكثر من 36 ساعة.

وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على مجمع الشفاء فقط، بل يشمل جميع مستشفيات مدينة غزة، مثل: مستشفى الخدمة العامة، المستشفى المعمداني، مستشفى القدس.

وأكد أن جميع هذه المؤسسات مهددة بالتوقف الكامل خلال أيام في حال عدم توفير كميات كافية من الوقود بشكل عاجل.

وانتقد أبو سلمية ما وصفه بـ«سياسة التقطير المتعمد» التي تتبعها سلطات الاحتلال في تزويد القطاع بكميات شحيحة من الوقود، مضيفًا: «ما يحدث يتطلب حلاً دائمًا وجذريًا، وليس مجرد ترقيعات مؤقتة... الوضع في غزة لم يعد يحتمل، والقطاع الصحي على شفا الانهيار الكامل».

وفي ختام تصريحاته، وجّه أبو سلمية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الفوري وإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة قبل فوات الأوان، مشددًا على أن استمرار الوضع الحالي يعني كارثة إنسانية محققة.