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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
حمادة خطاب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع بعض المناقشات حول تواجد سفن التغييز، مشيرا الي انه كان من المقرر دخول سفينة الايسكيمو في اول يوليو الجاري الخدمة، لافتا إلى ان هناك إجراءات من بعض الجهات وإجراءات فنية أدت الى تأخرها بعض الوقت، مؤكدا انه سيتم دخول سفينتي التغييز الخدمة من أول الاسبوع المقبل .

وفي سياق آخر قال مدبولي ان قانون الايجار القديم يعالج مشكلة من ٦٠ سنة، لافتا إلى انه لن يتم ضرر أية جهة لصالح جهة اخرى في هذا القانون، مؤكدا ان القانون لم يتم اقراره حتي هذه اللحظة، لكن عقد اجتماع لوضع ضوابط وتوفير بديل للسكان لمن يستحق .

وأشار الى ان الحكومة استطاعت ان توفر ٣٠٠ الف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وهناك برنامج خاص لاتاحة وحدات بديلة لسكان الايجار القديم بطريقة مباشرة وستكون بالايجار التمويلي او ايجار عادي او تمويل عقاري، حيث تم تكليف الوزراء بسرعة وضع الضوابط لإتاحة البديل قبل انتهاء مدة ٧ سنوات بسنة او سنتين.

وأكد مدبولي انه سيكون هناك منصة متخصصة لتقديم اصحاب الشقق السكنية من الايجار القديم.

الايجار القديم قانون مدبولي

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