مدبولي: البكالوريا اختيارية ومجانية في المحاولة الأولى.. وقانون الرياضة يرضي الأطراف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن نظام البكالوريا اختياري وليس اجباريا مؤكدا ان فرصة الامتحان الاول مجاني تحت مظلة مجانيا التعليم لكن اذا دخل امتحان لتحسين المجموع سيكون برسوم.

وحول قانون الرياضة قال انه قانون متوازن جدا لافتا إلى ان الحكومة تعمل على المصلحة العامة لإرضاء جميع الاطراف.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزارة التخطيط أعلنت زيادة النمو الاقتصادي الى 4.77٪؜ مشيرا الى أنه من المتوقع أن تفوق معدلات النمو مما توقعناها.

وأضاف رئيس الوزراء ان جميع القطاعات نمت بقوة وخاصة الصادرات المصرية مشيرا الى أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى بقوة .