تأجيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. مدبولي يوضح السبب

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن حجم الطروحات الحكومية من الشركات التابعة للدولة، هو العائق الوحيد الذي وقف أمام مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية، وتم تأجيل المراجعة الخامسة لقرض مصر ودمجها مع المراجعة السادسة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد مدبولي أن بعثة صندوق النقد الدولي راجعت مع الحكومة البرنامج المصري الا بند واحد فقط وهو الطروحات لاننا نريد تعظيم الاستفادة من الطروحات وطرحها بارقام مناسبة ، لذلك طالبنا من الصندوق جمع المراجعة الخامسة مع المراجعة السادسة.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر حققت كافة مطالب صندوق النقد الدولي، بشأن الوصول إلى المستهدفات الضريبية والنمو الاقتصادي.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بخالص التعازي للمواطنين، نتيجة حادث الطريق الإقليمي أو سنترال رمسيس.