رئيس الوزراء: لجنة تنفيذية للعمل على خفض معدلات الحوادث في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات حوادث الطرق في مصر، أعلى من المعدلات العالمية ولكنها غير مرتبطة بشبكة الطرق أو الصيانة، مشيرا إلى أنه وجه، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بوجود لجنة تنفيذية للعمل على خفض معدلات الحوادث في مصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن الجانب التوعوي والأمني هام في هذا الاطار لخفض معدلات الحوادث.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن وزير الداخلية عرض المخالفات التي تتم على الطرق في مصر، وكان معدل المخالفات كبيرا، منها ممارسات عدم ربط الحزام، والتحدث في التليفون المحمول اثناء القيادة مع الكشف عن المواد المخدرة.

