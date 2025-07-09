تأجيل انطلاق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تقرر تأخير انطلاق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المباراة سوف تتأخر لمدة 10 دقائق، بسبب الازدحام المروري الكبير في محيط ملعب "ميتلايف"، ما أدى إلى تأخر وصول بعض الحاضرين.

ورغم هذا التأخير، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من اللجنة المنظمة بشأن السبب الدقيق لهذا القرار.

وكان ريال مدريد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة (3-2)، فيما تخطى باريس سان جيرمان عقبة بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

ويلتقي الفائز من مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمات، مع تشيلسي في المباراة النهائي.