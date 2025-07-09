حماس: نواصل جهودنا المكثفة والمسؤولة لإنجاح المفاوضات

أكدت حركة حماس أن قيادتها تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها تسعى إلى "اتفاق شامل ينهي العدوان، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية، ويخفف من المعاناة المتفاقمة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأشارت حماس إلى أنها أبدت المرونة اللازمة لإنجاح المساعي الجارية، مشددة على موافقتها على إطلاق سراح عشرة أسرى في إطار حرصها على تحقيق تقدم في المفاوضات.

وأضافت أن "النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وعلى رأسها تدفق المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومنتظم، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وضمان وقف دائم لإطلاق النار".

وختمت الحركة بالقول إنها تواصل العمل بإيجابية مع الوسطاء الإقليميين والدوليين لتجاوز العقبات، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، على الرغم من صعوبة المفاوضات وتعنت الاحتلال الإسرائيلي.