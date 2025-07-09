مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتقدم بثلاثية على ريال مدريد في نصف ساعة

تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره ريال مدريد الإسباني، في أول 30 دقيقة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت الثلاثية عن طريق فابيان رويز (هدفين) وعثمان ديمبلي في الدقائق 6، 9، 24.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو ومينديز.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز وجواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي وعثمان ديمبلي.