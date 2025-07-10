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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف حكيمي على أعتاب إنجاز تاريخي في مونديال الأندية

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
رباب الهواري

يقترب النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، خلال النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل للنهائي

نجح باريس سان جيرمان في بلوغ نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن قدم أداءً مذهلاً وتغلب على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب ميتلايف. وشهدت المباراة تألقاً جماعياً من لاعبي الفريق الباريسي، كان من أبرزهم أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن.

إنجاز فردي غير مسبوق لحكيمي

بات أشرف حكيمي على بعد خطوة واحدة من تكرار إنجاز فريد في تاريخ مونديال الأندية. ففي حال تتويجه باللقب مع باريس سان جيرمان، سيكون أول لاعب عربي يحقق لقب كأس العالم للأندية مرتين، وهو ما لم يسبقه إليه أي لاعب من المنطقة.

لقب أول مع الريال.. وثانٍ في الطريق؟

سبق لحكيمي أن تُوج بلقب البطولة مع ناديه السابق ريال مدريد في نسخة عام 2017، عندما تفوق الفريق الملكي على جريميو البرازيلي في المباراة النهائية. ورغم أنه كان حينها لاعباً شاباً ضمن التشكيلة، إلا أن مشاركته ساهمت في هذا الإنجاز الكبير.
 

الأفضل عربياً وإفريقياً في مركزه

يُصنف حكيمي على نطاق واسع كأحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، والأفضل عربياً وإفريقياً في مركزه، بفضل ما يقدمه من أداء هجومي ودفاعي متوازن. 

الأنظار تتجه الآن إلى المباراة النهائية، حيث يسعى حكيمي لكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية وتحقيق إنجاز سيُخلَّد في تاريخ كرة القدم العربية


 

أشرف حكيمى ريال مدريد باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية أخبار الرياضة

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