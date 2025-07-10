بيراميدز يحدد شروطه.. الزمالك يطارد محمود صابر والصفقة تنتظر الاتفاق المالي

كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن انتقال لاعب الوسط محمود صابر إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني بتدعيم خط الوسط، خاصة مع ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض، بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من بيراميدز بشأن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.

وعلم "صدى البلد" أن جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، طلب عقد جلسة مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بعدد من الصفقات، يأتي على رأسها ملف محمود صابر.

وأكد مصدر مسؤول داخل بيراميدز أن النادي لا يمانع رحيل اللاعب إلى الزمالك، لكنه يشترط عرضًا ماليًا مناسبًا، حيث حددت الإدارة مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات صابر، بينما يحاول الزمالك تخفيض المقابل المادي لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ومع تمسك بيراميدز بالقيمة المالية، تُعد الأيام المقبلة حاسمة لتحديد مصير اللاعب، في انتظار التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.