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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالبترول: نقف بكل قوة مع الأشقاء الفلسطينيين وتُقدّر تضحياتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

استقبل المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في دولة فلسطين، وذلك بمقر النقابة العامة للبترول بمنطقة حدائق القبة، في زيارة تعكس عمق الروابط النقابية والأخوية بين الجانبين.

وضم الوفد الفلسطيني كلًا من: أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة، محمد طلعت، نائب رئيس النقابة، باسل الوحيدي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

وقد حضر اللقاء من الجانب المصري، عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للبترول، الدكتور أشرف المحروقي، نائب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم، نائب رئيس النقابة، المحاسب احمد السروجي عضو المجلس التنفيذي للنقابة، المحاسب هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي للنقابة وعضو المجلس التنفيذي.

وأكد المحاسب عباس صابر، أن هذه الزيارة تأتي في ظل الدعم الثابت من الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، وإيمانًا عميقًا بعدالتها وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبترول تدعم وتؤيد كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن النقابة تقف بكل قوة مع الأشقاء الفلسطينيين وتُقدّر تضحياتهم وصمودهم في وجه الاحتلال.

من جانبه، عبّر أسامة الحاج أحمد، رئيس الوفد الفلسطيني، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مثمنًا المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، ومشيدًا بتجربة النقابة العامة للعاملين بالبترول في مصر كنموذج رائد في العمل النقابي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابتين، وتبادل الخبرات في مجال العمل النقابي والتدريب والدفاع عن حقوق العاملين في قطاعي البترول والبتروكيماويات.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل وتكثيف العمل المشترك بما يعزز من التضامن العربي النقابي، ويخدم قضايا العمال في الوطن العربي بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص.

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