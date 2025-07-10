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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك: فيريرا يطالب بسرعة حسم الصفقات الجديدة قبل معسكر 15 يوليو

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على انطلاق معسكر الإعداد المغلق للموسم الجديد يوم 15 يوليو الجاري، في إطار التحضير المبكر لانطلاقة قوية للفريق في الموسم المقبل.

وطالب فيريرا، بحسب مصدر مطلعة من داخل القلعة البيضاء، المدير الرياضي جون إدوارد بسرعة إنهاء ملف الصفقات الجديدة، لتتاح لهم فرصة المشاركة في المعسكر والانخراط سريعًا مع زملائهم داخل الفريق، وهو ما اعتبره ضروريًا لتحقيق أكبر استفادة فنية خلال فترة الإعداد.

وأكد المصدر أن المدير الرياضي بصدد الإعلان رسميًا عن عدد من الصفقات خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بتعاقداتهم مع أنديتهم، مشيرًا إلى أن الزمالك حسم بالفعل الاتفاق مع ثنائي فاركو عمرو ناصف وأحمد شريف، إضافة إلى الحارس المهدي سليمان، والأنجولي شيكوبانوا.

كما اقترب الزمالك من ضم المهاجم الأنجولي ريلي سلفادور، بالإضافة إلى الفلسطيني آدم كايد، في إطار سياسة تدعيم شاملة يطبقها فيريرا قبل انطلاق الموسم.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق أولى مبارياته الودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق أورانج، على ملعب الكلية الحربية، حيث يهدف المدير الفني إلى تقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين، ووضع برنامج بدني متصاعد للوصول لأفضل فورمة قبل بداية الموسم.

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