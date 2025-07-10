رحم الله المبدع.. وفاء عامر تنعى المخرج سامح عبد العزيز

نعت الفنانة وفاء عامر، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.



وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "وداعًا سامح عبد العزيز، رحل عن عالمنا المخرج الكبير سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عامًا، سامح عبد العزيز صاحب بصمة خاصة في السينما والدراما المصرية، قدم لنا أعمالاً لا تُنسى".

واختتمت بالدعاء له: “رحم الله المبدع الذي أضحكنا وأبكانا، وترك خلفه أرشيفًا فنيًا سيبقى خالدًا، اللهم اجبر كسر قلوب أهله ومحبيه، وامنحهم الصبر والسلوان، اللهم اجعل عمله الصالح شفيعًا له، وألهمنا وإياه حسن الخاتمة، اللهم آمين”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.