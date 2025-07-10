فالفيردي يودّع مودريتش وفاسكيز برسالة مؤثرة بعد سقوط ريال مدريد في مونديال الأندية

في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وجه الأوروجوياني فيدي فالفيردي رسالة مؤثرة لجماهير الفريق وزميليه المخضرمين، لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، الذين خاضا على الأرجح آخر بطولة كبرى بقميص الملكي.

ونشر فالفيردي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" كلمات تفيض بالمشاعر، قال فيها: "عملنا كل يوم واستعدينا من أجل الفوز بهذه البطولة. لم ننجح هذه المرة، لكننا سنواصل القتال والعمل كفريق لنواصل التطور في كل ما نحتاج لتحسينه".

وأردف نجم خط الوسط: "كان لدينا حماس كبير لتحقيق هذا اللقب، من أجلكم، ومن أجل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، اللذين كانا دائمًا مثالًا لنا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف فالفيردي برسالة وداع واضحة لزميليه: "شكرًا لكما يا صديقاي على كل ما قدمتماه لنا.. كان من دواعي سروري أن أتشارك معكما كل هذه السنوات".

واختتم برسالة شكر لجماهير ريال مدريد قائلًا: "ولكم أنتم، جماهير مدريد، لا أملك سوى أن أشكركم على وقوفكم إلى جانبنا في السراء والضراء، ودعمكم لنا هنا في الولايات المتحدة".

وتأتي رسالة فالفيردي لتؤكد ما يتردد في الأوساط المدريدية حول انتهاء مسيرة الثنائي مودريتش وفاسكيز مع ريال مدريد، بعدما قدّما سنوات طويلة من العطاء والتضحيات، وحققا العديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق الملكي.