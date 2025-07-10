لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب عبدالرحمن سامح، بطل منتخب مصر للشطرنج، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاماً، والتي أُقيمت بمدينة باتومي بجورجيا.

وزير الرياضة يستقبل عبدالرحمن سامج بطل العالم فى الشطرنج

عبدالرحمن سامج بطل العالم فى الشطرنج

جاء ذلك بحضور، اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، المستشار تامر وجيه رئيس لجنه أولياء الأمور، خالد عبد العظيم مدير العلاقات بالاتحاد المصري للشطرنج، المدير الفني سامح صادق، والمهندس سامح عبد الرحمن ولي أمر اللاعب.

وحرص الوزير على تهنئة عبدالرحمن سامح وأسرته على الإنجاز الكبير، حيث أثني علي الأداء المتميز الذي قدمه خلال البطولة، وهو ما يعكس تميز المواهب المصرية في الرياضات الذهنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الوزارة تضع أبطال الألعاب الفردية والذهنية على رأس أولوياتها، وستواصل تقديم الدعم الكامل لهم في إطار خطة اكتشاف ورعاية الموهوبين.

من جانبه، أعرب عبدالرحمن سامح عن سعادته باللقاء، مشيداً بالدعم الذي يتلقاه من الوزارة واتحاد الشطرنج، مؤكداً طموحه في مواصلة حصد البطولات ورفع العلم المصري في المحافل الدولية.