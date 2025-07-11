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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذى يستمر حتي 10 سبتمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد على 500 عارض وعارضة طول فترة المعرض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوارالمنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وشمال وجنوب سيناء وقنا، وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.  

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور  يوميا من الرابعة عصرا ويستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي  ومحافظ مطروح على تفقد أروقة المعرض، والإطلاع على منتجات العارضين والعارضات، مشيدة بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة التي تمثل التراث المصري الأصيل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يعد منفذا تسويقيا يضم العديد من المنتجات المتميزة للأسر المنتجة،ويهدف إلى تمكين المبدعين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مع كافة المؤسسات في الدولة للمشاركة في فعاليات المعرض، مؤكدة  أن الوزارة تستهدف تنظيم المعرض في مختلف كل محافظات الجمهورية من أجل تسويق المنتجات التراثية الحرفية والحفاظ عليها.

وشهد الافتتاح حضور الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام ، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والعلاقات العامة والمعارض، والأستاذ مريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية ،الأستاذة فريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة بالبنك،ولفيف من الشخصيات العامة.

الجدير بالذكر أن معرض "ديارنا" يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

التضامن الاجتماعي ديارنا معرض ديارنا

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