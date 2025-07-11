يانيك فيريرا يتحفظ على ملاعب تدريب الزمالك..والنادي يتعهد بالتحسين

قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، أبدى تحفظه على بعض الأمور الخاصة بالبنية التحتية داخل النادي، وذلك عقب بدء مهمته مع الفريق.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن فيريرا أبدى ملاحظاته بشأن عدة نقاط تتعلق بالملاعب المخصصة للتدريبات، إلى جانب قاعات المحاضرات الفنية، وكذلك غرف الملابس، مطالبًا الإدارة بضرورة إجراء تعديلات وتطويرات عاجلة لضمان توفير بيئة احترافية تساعده على تنفيذ أفكاره الفنية بالشكل الأمثل.

وأكمل، أن المدير الفني شدد على أن توافر بيئة تدريبية مناسبة يعد من أولويات النجاح، مؤكدًا أن تلك الأمور لا تقل أهمية عن صفقات التدعيم، خاصة مع رغبته في فرض الانضباط وتطبيق أسلوب لعب مختلف خلال الموسم المقبل.

واختتم، أنه في المقابل، وعد مسئولو نادي الزمالك المدير الفني بالاستجابة لمطالبه خلال أقرب وقت ممكن، وبدأت بالفعل بعض التحركات لتجهيز الملاعب وإعادة تنظيم بعض المرافق داخل مقر النادي، في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل للفريق الأول.