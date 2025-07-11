مفتي الجمهورية يعزي رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني في وفاة شقيقته

أعرب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أخيه الكريم، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، في وفاة شقيقته.

وتوفيت شقيقة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، المغفور لها بإذن الله، الشيخة شريفة بنت محمد بن راشد آل خليفة، ودعا المفتي الله عز وجل أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها، ويلهمهم الصبر والسلوان."إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون."

وحصل الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، على عضوية مجلس حكماء المسلمين، وشغل العديد من المناصب بما في ذلك وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ورئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدرجة وزير، ومستشار لجلالة الملك للشؤون القانونية، كذلك نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كما أسهم في العديد من المبادرات والمشروعات، التي منها تأسيس بنك البحرين الإسلامي وتنظيم المحاكم بمختلف درجاتها، وإنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم في جميع أنحاء مملكة البحرين.