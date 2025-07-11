الحكومة تعلن وضع تصور لإعادة إحياء منطقة وسط البلد

ردت الحكومة المصرية على شائعات تخص حريق سنترال رمسيس، وذلك خلال مؤتمر صحفي لها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تطرق إلى ان حرق مبني سنترال رمسيس لبيعه منطق غريب، متابعا أن الحل السهل اطلب من وزير الاتصالات نقل المبني لمكان آخر لبيعه دون الحرق.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان كل ما يتردد في شأن بيع مبني سنترال رمسيس غير حقيقي وكلها شائعات بدون منطق.



واكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، انه تم وضع تصور لإعادة إحياء منطقة وسط البلد بأكملها.