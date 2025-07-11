التحريات حول حريق الخمائل بالشيخ زايد: اللهب يتصاعد من مول شهير .. صور

شفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل نشوب حريق في منطقة الخمائل بمدينة الشيخ زايد حيث تبين ان النيران نشبت داخل محل في مول شهير.

تصاعدت أدخنة كثيفة في سماء مدينة الشيخ زايد نتيجة نشوب حريق في أحد المحلات بمنطقة الخمايل، وتجرى الآن محاولات السيطرة على الحريق وبيان ملابساته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة الخمايل بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين تصاعد أعمدة أدخنة كثيفة نتيجة نشوب حريق في محل، تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمتجاورات.

وتجري الآن قوات الحماية المدنية بالجيزة محاولاتها للسيطرة على الحريق.