ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم.

وينشر موقع صدى البلد أسماء المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

للإطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.elections.eg.