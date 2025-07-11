جنش يكشف عن أزمته مع مودرن سبورت

أصدر محمود عبد الرحيم "جنش"، الحارس السابق لنادي مودرن سبورت، بيانًا رسميًا كشف فيه عن أزمة مالية يعاني منها مع إدارة النادي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية رغم انتهاء علاقته التعاقدية مع الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

وأوضح جنش في بيانه أنه التزم بكافة بنود عقده، وقدم أداءً محترمًا طيلة فترة وجوده مع الفريق، مقدمًا كل ما لديه من جهد واحترام لقميص النادي، إلا أنه فوجئ بما وصفه بـ"محاولات للإجبار على التنازل عن 75% من مستحقاته"، مقابل صرف نسبة 25% فقط، دون أي مبرر قانوني أو تعاقدي.

وأكد الحارس الدولي السابق أنه تواصل بشكل مباشر مع عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة، ومدير الكرة، والمدير التنفيذي، في محاولة لإنهاء الأزمة ودّيًا، لكنه لم يتلقَ سوى وعود متكررة لم تُنفذ على أرض الواقع.

وأشار جنش إلى أن ما تعرض له كان له تأثير سلبي كبير على حالته النفسية والمادية، خصوصًا مع التزامه بالصمت لفترة طويلة احترامًا للمنظومة، ورفضه اللجوء إلى الشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائه الذين عانوا من نفس المعاملة.

وفي ختام بيانه، شدد جنش على تمسكه الكامل بالحصول على حقوقه دون نقصان أو مساومة، مطالبًا إدارة النادي بتحمل مسؤولياتها، ومؤكدًا رفضه لأي محاولات للضغط أو الإكراه للتنازل عن ما يضمنه له العقد، والقانون، والضمير المهني.

تجدر الإشارة إلى أن جنش كان قد انضم إلى صفوف مودرن سبورت في الموسم الماضي بعد تجربة طويلة مع نادي الزمالك، وقدم مستويات طيبة ساهمت في دعم الفريق خلال مشاركاته الرسمية.