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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم.

وينشر موقع صدى البلد أسماء المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

للإطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.elections.eg.

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ المرشحين أسيوط

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