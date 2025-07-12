ظهور لافت لـ أسماء ابو الليزيد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها بصور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وخطفت أسماء أبو اليزيد أنظار جمهورها، مرتدية بلوزة سوداء تكشف عن جمالها ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد أسماء أبو اليزيد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة لتبرز جمالها .

كما اختارت أسماء أبو اليزيد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

اخر اعمال أسماء ابو اليزيد

يواصل مسلسل "فات الميعاد" من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حصد نجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه عبر شاشة dmc ومنصة WATCH IT، وسط إشادة جماهيرية بقصته الواقعية وأداء أبطاله.

كشف السيناريست محمد فريد كواليس العمل وأسباب نجاحه، موضحًا أن فكرة المسلسل جاءت من واقعة حقيقية رواها أحد أقرباء المنتج إبراهيم حمودة، وتم تطويرها دراميًا داخل ورشة كتابة شارك فيها فريق سبق له التعاون معه.

قال فريد: "البذرة كانت حقيقية، لكن الشخصيات والعوالم والعلاقات من خيالنا بالكامل، ومع الوقت أصبحت تلك الواقعة مجرّد تفصيلة صغيرة ضمن نسيج أكبر".