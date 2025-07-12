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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر بتكوين يحلق عالياً.. ورهان على 150 ألف دولار بنهاية العام

بتكوين
بتكوين
وكالات

بدأ متداولو عقود خيارات "بتكوين" في استهداف أسعار أعلى، فيما تواصل العملة المشفرة الرئيسية موجة صعودها التاريخية لليوم الثاني على التوالي.

مع تجاوز "بتكوين" حاجز 116,000 دولار للمرة الأولى، باتت العقود المفتوحة (لم تتم تسويتها بعد. أي لم تُغلق أو تُنفذ أو تُلغَ) في بورصة "ديربيت" متركزة حول خيارات شراء "بتكوين" بأسعار تنفيذ تبلغ 115,000 و120,000 دولار. كما شهدت عقود الخيارات طويلة الأجل، التي تنتهي صلاحيتها في أواخر سبتمبر وديسمبر، ارتفاعاً في عدد العقود المفتوحة بأسعار تنفيذ عند 140,000 و150,000 دولار.

واصلت "بتكوين" صعودها يوم الجمعة، مرتفعةً بنسبة 3.9% لتتجاوز عتبة 118 ألف دولار. وأدى هذا الارتفاع إلى تسييل عدد كبير من مراكز البيع على المكشوف، حيث تمت تصفية رهانات تفوق قيمتها مليار دولار ضد ارتفاع العملة المشفرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات جمعتها منصة "كوينغلاس" (Coinglass). في الوقت نفسه، اندفع المستثمرون نحو صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة، حيث ضخوا أموالاً صافية قيمتها 1.2 مليار دولار يوم الخميس.

وجاء هذا الاختراق في سعر "بتكوين"، المدفوع جزئياً بطلب مؤسسي، بمثابة تأكيد جديد على صحة توقعات المتداولين في العملات المشفرة، الذين استغلوا نتائج الانتخابات في نوفمبر للمراهنة على أن ولاية ترمب الثانية ستدشن عهداً جديداً من التنظيم المتساهل. وقد أعلنت إحدى اللجان في الكونغرس، أن أسبوع 14 يوليو سيكون "أسبوع العملات المشفرة".

يُذكر أن سعر أكبر الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية ارتفع بنحو 25% هذا العام، وسط موجة صعود أوسع في الأصول عالية المخاطر، دفعت أيضاً الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال كريس نيوهاوس، مدير الأبحاث في شركة "إيرغونيا" المتخصصة في التداول اللامركزي: "من اللافت أن سوق الخيارات تعكس عودة القناعة الصعودية بقوة".

معدلات التمويل لا تزال إيجابية

لا تزال معدلات التمويل –وهي مقياس لشهية المستثمرين– في سوق العقود الآجلة الدائمة لـ"بتكوين" إيجابية، ما يشير إلى تزايد الطلب على الاحتفاظ بالمراكز الصعودية. وتُعد هذه العقود من أكثر الطرق شيوعاً لدى متداولي العملات المشفرة للاستفادة من رهاناتهم على الأصل الرقمي.

وقد ساعدت التصريحات المتفائلة للرئيس دونالد ترمب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" في تغذية هذه الأجواء الإيجابية يوم الخميس.

بتكوين العملة المشفرة العقود العملة العقود الآجلة

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